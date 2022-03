Roma atenta a Diogo Dalot

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Roma está atenta à situação de Diogo Dalot, cujo vínculo com o Man. United expira a 30 de junho de 2023. Contratado no consulado de José Mourinho, o lateral-direito de 22 anos atravessa uma fase de menor fulgor tendo sido relegado para o banco nos últimos quatro jogos. Segundo o ‘Calciomercato’, o clube inglês está disposto a escutar ofertas pelo luso, pedindo 10M€ pelo passe. Dalot não fecha a porta a uma saída e, de acordo com a mesma fonte, pretende um salário anual de 2,5M€. O clube italiano não vai exercer a opção de compra sobre Maitland-Niles e já terá tentado perceber a disponibilidade de Dalot para preencher a ala. Não está sozinho, pois a Fiorentina também ‘namora’ o português.