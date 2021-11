Roma avança com proposta por Diogo Dalot: os valores que estão em cima da mesa

A Roma está a preparar uma proposta por Diogo Dalot, lateral do Manchester United. Como o clube de José Mourinho não anda a nadar em dinheiro, a ideia passa por negociar o empréstimo do português em janeiro.De acordo com o 'Corriere dello Sport', a Roma mostra-se disponível para pagar 1,5 milhões de euros pela cedência do internacional luso, ficando com a obrigação de compra no final da época por 15 milhões de euros. Esta obrigação de compra só será ativada caso Diogo Dalot cumpra um determinado número de minutos na equipa do Special One.