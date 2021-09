Roma bem encaminhada para garantir a contratação de Azmoun na próxima época

A mais recente janela de transferência fechou há uns dias, mas em Roma já se prepara a próxima.





De acordo com o 'Corriere dello Sport', Tiago Pinto está perto de assegurar a contratação de Sardar Azmoun para a 2022/23. O internacional iraniano termina contrato com o Zenit em junho do próximo ano e não tem intenções de prolongar o vínculo ao emblema russo, podendo chegar a custo zero à capital italiana, segundo a mesma fonte.A confirmar-se, José Mourinho vê concretizado um desejo antigo, uma vez já queria contratar o avançado, de 26 anos, quando ainda orientava o Tottenham e voltou a pedir a sua aquisição quando chegou à Roma.