Roma cancela tradicional jantar de Natal

A 'Gazzetta dello Sport' adianta esta quarta-feira que a Roma decidiu cancelar o habitual jantar de natal da equipa, que normalmente se realiza por estes dias. De acordo com a referida publicação, a decisão tomada pelos romanos deve-se primeiro de tudo à necessidade de concentração máxima para o duelo com a Atalanta, marcado para sábado, mas acima de tudo pelos receios relativos à nova vaga de Covid-19.Nota ainda para as boas notícias que José Mourinho recebeu esta quarta-feira, com a integração de Nicolò Zaniolo nos trabalhos da equipa, depois de ter recuperado em pleno de uma lesão muscular. Tudo leva a crer que possa ser opção diante da Atalanta, ao contrário de Chris Smalling, que ainda segue em dúvida.