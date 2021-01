Roma dá voto de confiança a Paulo Fonseca

Apesar das notícias que chegam de Itália que dão conta de um mal-estar na Roma, com relatos de suposto confronto entre jogadores e Paulo Fonseca, Record sabe que não existiu qualquer desentendimento e que o lugar do técnico não está em risco. Ao que o nosso jornal apurou, os donos do clube deram um voto de confiança ao treinador português, algo que de certa forma acaba por ficar expresso na decisão de demitir o team manager na sequência do sucedido diante do Spezia.