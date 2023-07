Roma de José Mourinho goleia Estrela da Amadora com Dybala em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Roma de José Mourinho goleou este sábado o Estrela da Amadora, por 4-0, em particular que se realizou no Algarve e que contou com o português Rui Patrício de início na baliza dos giallorossi.

O argentino Paulo Dybala foi o grande destaque do encontro, ao apontar um bis (42' e 44').

Na segunda parte, Llorente (72') e Bove (75') fixaram o resultado final em 4-0, isto com Rui Patrício já fora das quatro linhas - o guardião internacional luso, campeão europeu por Portugal em 2016, cedeu o lugar na baliza ao ex-Benfica Mile Svilar.