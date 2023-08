Roma de José Mourinho vai regressar a Itália no avião que trouxe Papa Francisco até Lisboa

A Roma, de José Mourinho, termina esta quarta-feira o estágio no Algarve com um particular diante do Farense (19h45). Os giallorossi vão regressar a Itália logo após o encontro e vão fazê-lo no avião que transportou o Papa Francisco até Lisboa, para participar na Jornada Mundial da Juventude.A informação está a ser avançada esta quarta-feira pelo 'Corriere dello Sport', dando conta de que o clube transalpino vai viajar num voo da Ita Airways.