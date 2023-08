Roma de Mourinho derrotada pelo Toulouse no penúltimo particular de pré-temporada

A Roma de Mourinho perdeu (1-2) em casa do Toulouse, no penúltimo particular de pré-época dos italianos. Dallinga (5') marcou para os franceses, mas Dybala empatou num grande golo de livre aos 26'. O argentino saiu dez minutos depois com queixas na virilha, mas não inspira cuidados maiores. Fez questão de aplaudir os adeptos para os tranquilizar. Begraoui assinou o golo da vitória dos franceses aos 90 minutos.