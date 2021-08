Roma de Mourinho goleia antes da estreia oficial e prepara-se para receber reforço

"Adeptos nas bancadas do Olímpico, Shomurodov a marcar, estreia sólida de Matías Viña... e este senhor sentado no nosso banco." Foi assim, com uma foto de Mourinho, que o Twitter da Roma destacou a vítória frente ao Raja Casablanca, por 5-0, que fechou a pré-época da turma italiana.

E a verdade é que correu mesmo tudo bem aos pupilos do português, que foram donos e senhores do jogo e triunfaram com golos de Shomurodov (17’), Mancini (20’), Mkhitaryan (48), Carles Pérez (85’) e Mayoral (89’). Na próxima quinta-feira já é a doer, frente aos turcos do Trabzonspor, na 1.ª ronda do playoff da Conference League, sendo que no domingo arranca a Serie A, com o duelo contra a Fiorentina.

Para que a equipa fique completa, só faltava mesmo encontrar o substituto de Dzeko. O bósnio já rumou ao Inter, foi apresentado e marcou no triunfo por 3-0 frente ao Dínamo Kiev, com os outros golos a ficarem a cargo de Barella e Sensi.

O homem que tem a missão de o fazer esquecer é Abraham. O jovem do Chelsea chega hoje a Roma, a troco de 40 milhões. Os blues ficam com uma cláusula de recompra de 80M€, válida a partir de junho de 2023, explica o jornalista Fabrizio Romano.