O interesse do Valencia em Carles Perez pode ser um trunfo para a Roma convencer o clube espanhol a vender Gonçalo Guedes, segundo noticia esta sexta-feira a imprensa italiana.O avançado português é um jogador que José Mourinho aprecia e que gostaria de ver nos giallorossi no próximo verão, contrariamente a Carles Perez, que custou 14 milhões aos cofres do clube e que tem sido pouco utilizado pelo treinador português.O Valencia já mostrou interesse no espanhol em janeiro, mas as partes não chegaram então a acordo. O 'Tuttomercatoweb' avança que o clube 'che' vai voltar à carga na próxima abertura de mercado e que a Roma espera incluir nas conversações o nome de Gonçalo Guedes.O avançado português termina contrato em junho de 2023.