Roma de Mourinho recebe Dean Huijsen por empréstimo da Juventus

O defesa neerlandês Dean Huijsen vai jogar na Roma, treinada pelo português José Mourinho, até final da temporada, por empréstimo da Juventus, anunciaram este sábado os dois emblemas italianos.

"A AS Roma tem o prazer de anunciar a contratação de Dean Huijsen, de 18 anos, à Juventus, por empréstimo até 30 de junho de 2024", pode ler-se no sítio oficial dos 'giallorossi' na Internet.

Com apenas um encontro disputado na Serie A, na época passada, Huijsen mostrou-se entusiasmado por rumar ao clube da capital de Itália e ser treinado por Mourinho.

"Fiquei imediatamente impressionado com as boas-vindas que recebi. Não foi difícil para mim escolher a Roma. Vou juntar-me a um grande clube com um grande treinador e muitos campeões com quem terei o privilégio de partilhar o balneário. Espero que possamos alcançar os nossos objetivos juntos", manifestou o jovem, citado pelo atual sétimo colocado do campeonato transalpino.

Na Roma, Huijsen vai partilhar o balneário com o guarda-redes português Rui Patrício e o médio Renato Sanches.