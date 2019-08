Roma, de Paulo Fonseca, vence Lille em jogo de preparação

Mais um teste positivo para a AS Roma, de Paulo Fonseca, que venceu, este sábado, o vice-campeão francês Lille - com José Fonte e Egar Ié a titulares - por 3-2, no quarto jogo de preparação neste arranque de pré-temporada.A equipa orientada pelo técnico português não entrou bem na partida e, aos 19 minutos, por intermédio de Timothy Weah, ficou em desvantagem no marcador, mas na segunda parte da partida tudo ficou diferente, com a Roma a estabelecer a igualdade no marcador, graças a um golo de Cengiz Ünder, aos 51 minutos. Moralizados pelo golo, a formação giallorossi passou para a frente do marcador onze minutos depois, por intermédio de Zaniolo.Luiz Araujo, aos 72 minutos, fez o (2-2) no marcador, resultado que viria a permanecer até ao minuto 90+1', quando o ex-benfiquista Cristante apareceu na grande área, após grande lance de inspiração de Dzeko, e fez fixou o resultado final em 3-2.Este que foi o primeiro teste internacional para Paulo Fonseca ao serviço do emblema italiano, depois de três triunfos frente a formações italianas.