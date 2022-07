Roma derrota Tottenham em particular

A Roma derrotou o Tottenham, por 1-0, num particular disputado em Haifa (Israel) e que marcou o reencontro de José Mourinho com a antiga equipa.Rui Patrício atuou os 90 minutos pela formação italiana, que triunfou graças a um golo de Roger Ibañez, após assistência de Paulo Dybala, aos 29 minutos.A Roma volta a jogar no próximo domingo, dia 7, frente ao Shakhtar Donetsk, naquele que será o último encontro antes do arranque oficial da época dos romanos, agendado para dia 14, com a visita à Salernitana, para a jornada inaugural da Serie A.