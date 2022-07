Roma já está no Algarve

Liderada por José Mourinho, a comitiva da Roma chegou ontem a Albufeira, no Algarve, onde vai realizar o estágio de pré-temporada, começando já hoje por defrontar os ingleses do Sunderland. O técnico português trouxe 29 jogadores, entre eles o português Rui Patrício. Quem também viajou foi o italiano Nicolò Zaniolo, avançado que tem sido apontado à Juventus, além dos reforços Svilar, Çelik e Matic. De fora ficou o holandês Justin Kluivert, que está de saída dos giallorossi.

Além do duelo com o Sunderland, a Roma realiza mais três jogos em Portugal: Portimonense (dia 16), Sporting (dia 19) e Nice (dia 23). Numa altura em que espera a chegada de reforços – Mourinho já admitiu insatisfação com a falta de contratações neste mercado –, o clube anunciou ontem a renovação do defesa Gianluca Mancini até 2027.