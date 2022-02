Roma prepara 100 milhões de euros: três alvos definidos sem olhar a custos

Num modesto 7º lugar, a Roma de José Mourinho já prepara a próxima temporada e não olha a custos. De acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, o clube da capital italiana prepara-se para gastar 100 milhões de euros no verão, com a conivência de Dan Friedkin, milionário norte-americano proprietário do clube. Há três alvos definidos: são eles Marcos Senesi, central argentino do Feyenoord, Granit Xhaka, médio suíço do Arsenal (um namoro que já dura desde o verão passado) e Filip Kostic, avançado sérvio do Eintracht Frankfurt. Nenhum deles está em final de contrato, pelo que a Roma vai ter de abrir os cordões à bolsa. Muito crítico com a sua equipa, Mourinho quer uma equipa competitiva para lutar com os crónicos candidatos ao título.

Sarri à espera de Jovane

Único reforço da Lazio no mercado de inverno, Maurizio Sarri espera que Jovane Cabral volte à melhor forma para estrear o ex-Sporting, algo que não deverá acontecer hoje frente ao Bolonha.