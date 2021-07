Roma de José Mourinho vence encontro particular frente ao Ternana

A Roma derrotou este domingo o Ternana, da 3.ª divisão italiana, por 2-0, no segundo jogo de preparação da formação agora orientada por José Mourinho nesta pré-temporada.





Carles Perez, aos 10 minutos, inaugurou o marcador a favor dos romanos e ,já na segunda parte, Marash Kumbulla fixou o resultado final (53').Recorde-se que na passada quinta-feira, a Roma havia goleado o modesto Montecatini, do 4.º escalão do futebol italiano, por 10-0 , no primeiro encontro particular que realizou nesta pré-época.