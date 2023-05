Roma vende bilhetes para adeptos assistirem à final da Liga Europa no Estádio Olímpico

Os adeptos da Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, vão poder assistir no relvado do Estádio Olímpico de Roma à final de quarta-feira da Liga Europa com o Sevilha, onde serão colocados ecrãs gigantes.

"Em 31 de maio, de novo na nossa casa, para animar a Roma. Todos juntos para este último jogo, ainda que estejamos longe da nossa equipa. Prepara a bandeira e o cachecol, com a voz no olímpico e o coração em Budapeste", refere o clube.

A iniciativa é dirigida a todos os adeptos que não viajaram para Budapeste, cidade palco da final de quarta-feira, na Arena Puskás (20 horas), com a Roma a abrir as portas do Olímpico, com bilhetes entre os 14 e 20 euros.

Na mesma nota, a Roma explica que o relvado será protegido, para que não fique danificado e tendo em conta que a equipa ainda disputará a 38.ª e última jornada da Série A italiana, na qual recebe o Spezia.

A Roma, sexta classificada no campeonato, apenas terá acesso à Liga dos Campeões caso vença a Liga Europa, já que na Série A italiana está já a sete pontos do quarto lugar e último apurado, o AC Milan.

Na Liga Europa, e uma época depois de ter vencido, na estreia, a Liga Conferência Europa, terceira prova da UEFA, a Roma tem pela frente o recordista de títulos na competição, com o Sevilha a somar seis troféus em seis finais disputadas.