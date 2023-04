Ruggiero Rizzitelli: «Roma pode ganhar a Liga Europa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ruggiero Rizzitelli, ex-internacional italiano e avançado da Roma entre 1988 e 1994, afirmou esta segunda-feira que vê com bons olhos a possibilidade de a Roma vencer a Liga Europa esta temporada.





Em declarações ao 'Il Messaggero', o antigo futebolista, agora com 55 anos, comparou a equipa de José Mourinho à de Ottavio Bianchi, treinador que orientou a Roma entre 1990 e 1992 e que conquistou uma Taça de Itália durante esse período. "A Roma pode ganhar a Liga Europa. É uma equipa que chateia toda a gente e que nunca desiste. O Mourinho sabe como ganhar este tipo de jogos. Penso que esta equipa é comparável com a de Bianchi, que não tinha medo de ninguém", começou por dizer, antes de vincar a sua vontade em ver Mourinho continuar à frente da equipa: "Espero que ele continue em Rome, até porque alguém que defende as nossas cores como ele tem de ficar."