Rui Patrício conquista a imprensa italiana

Rui Patrício já é um guarda-redes reconhecido em Itália. O ‘Corriere dello Sport’ publicou na edição de ontem um artigo extremamente elogioso em relação ao guardião português. “A Roma tem finalmente um guarda-redes. Rui Patrício é um líder e está pronto para enfrentar a Juve, o Nápoles e o Milan. Transmite segurança e é um elemento chave. O clube encontrou um guardião confiável e que pode salvar um resultado”, lê-se.

Com oito golos sofridos após sete jornadas, a Roma tem a quarta melhor defesa da Serie A, a par do Inter (8) e atrás do Nápoles (3), Milan (5) e Torino (7). Rui Patrício soma 22 paradas, sendo o quinto melhor guardião do campeonato neste capítulo.