Rui Patrício e Xhaka serão os primeiros reforços de Mourinho na Roma

Rui Patrício e Granit Xhaka são os dois nomes que parecem estar cada vez mais próximos da Roma de José Mourinho. Segundo avança o 'Corriere dello Sport', o médio suíço e o guarda-redes português foram reforços especificamente escolhidos pelo treinador, e encontram-se ambos a disputar o Euro'2020 pelas respetivas seleções. A oficialização das contratações deverá realizar-se depois do fim da competição.





Enquanto Rui Patrício ainda não revelou qualquer pista sobre o seu futuro, Granit Xhaka, em entrevista ao 'Mirror', deixou uma mensagem em tons de despedida do Arsenal: "Foi um bom ano para mim, joguei muito tempo, mas a classificação no final da temporada é obviamente amarga e decepcionante [8º lugar, equipa inglesa não vai disputar competições europeias]. Houve certamente uma série de problemas que não foram resolvidos, mas agora não vale a pena olhar para trás", referiu.De acordo com a mesma fonte, Xhaka irá assinar um contrato de quatro anos, com opção de um quinto, e com um salário de dois milhões e meio de euros por temporada, num negócio que deverá custar cerca de 18 milhões aos cofres italianos.