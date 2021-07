Rui Patrício: «Estou ansioso por começar a trabalhar com Mourinho»

Após assinar pela AS Roma por três temporadas, Rui Patrício confessou-se feliz por trabalhar com José Mourinho. "É um dos melhores treinadores do Mundo. Estou ansioso por começar a trabalhar com ele. Tudo farei para ajudar a equipa!", vincou o guardião, que custou 11,5 milhões de euros aos cofres romanos.





"É um grande clube. Trata-se de um novo desafio para mim e estou entusiasmado por poder ajudar esta equipa a atingir os seus objetivos", acrescentou o internacional português aos meios do clube.