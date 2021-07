Rui Patrício oficializado na Roma: o valor da transferência e o contrato

A Roma anunciou esta terça-feira à noite a contratação de Rui Patrício, que assina por três épocas com o emblema romano. Os italianos pagam 11,5 milhões de euros ao Wolverhampton pela transferência do guarda-redes, de 33 anos, um valor que pode ascender, mediante objetivos, segundo o comunicado do clube.





"A Roma é um grande clube e um novo desafio e estou animado para tentar ajudar o clube a atingir os seus objetivos", vincou Patricio, que vai assim ser orientado por José Mourinho."Estamos a falar de um dos maiores treinadores do mundo e estou entusiasmado por começar a trabalhar com ele e a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar a equipa", afirmou o internacional português.