Rui Vitória elogia Svilar: «Estou convencido de que vai ser o número um da Roma no futuro»

Rui Vitória abordou a decisão de Svilar de rumar à Roma, de José Mourinho, a custo zero e garantiu que o clube italiano "contratou um guarda-redes de grande qualidade e potencial incrível"."Obviamente Mile precisará de tempo para aprender e se adaptar ao futebol italiano e à vida em Itália. Certamente será um guarda-redes que vai discutir um lugar no onze com Rui Patricio e estou convencido de que em algum momento se tornará o número um da Roma para o futuro", frisou o treinador português, que treinou o guarda-redes belga durante três épocas no Benfica, à 'Teleradiostereo'."O Mourinho tem dois guarda-redes de grande qualidade. O Patrício é um excelente guarda-redes. Conheço muito bem o Mile, porque o treinei no início da carreira no Benfica quando tinha 18/19 anos. Tem a vantagem de poder trabalhar bem sozinho, tem grande agilidade e está sempre focado nos seus objetivos pessoais, aspecto que o torna extremamente determinado", elogiou ainda Rui Vitória.