Sam Mendes aponta Mourinho como próximo vilão na saga 007: «Não há ninguém melhor»

Sam Mendes é um dos mais conceituados realizadores de Hollywood e esteve ligado a vários filmes de impacto internacional, nomeadamente dois da saga 007: Skyfall (2012) e Spectre (2015). E é com esse conhecimento de causa, daquilo que a saga pede, que apontou um nome bem conhecido como o vilão ideal para um próximo 007."José Mourinho. Não é possível encontrar ninguém melhor, pois não?", disse o realizador, de 57 anos, em resposta a uma questão de leitores no jornal 'Guardian', na qual o questionavam sobre quem recomendaria para ser o próximo James Bond e, também, o seu 'rival'.E quanto ao próximo Bond, Mendes assume que Daniel Craig colocou a fasquia demasiado elevada. "Há duas razões que tornam a escolha muito difícil. Primeiro porque tornaram a saga em algo extraordinário com o Daniel Craig. Se olhares para os atores que foram apontados depois do Pierce Brosnan, muitos diriam 'nem pensar'. Ou não seriam considerados ou nem quereriam ser. Atualmente não há um ator no mundo que rejeitasse. E isso é por causa do Daniel e aquilo que aconteceu à saga desde então. Essa é a parte boa. A parte má é que ele [a personagem, com Daniel Craig] morreu."