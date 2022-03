Sérgio Oliveira: «Tecnicamente não foi um jogo muito bonito»

Depois de ter descansado no último jogo frente à Atalanta para o campeonato, Sérgio Oliveira assumiu esta quinta-feira a titularidade no meio-campo da Roma no encontro com o Vitesse. O regresso do internacional português à equipa inicial dos 'giallorossi' não podia ter sido mais positivo, uma vez que foi dos pés do médio que saiu o único golo da partida (1-0) a contar para a primeira mão dos oitavos de final da UEFA Conference League.

Em declarações no final da partida aos canais do clube, Sérgio Oliveira destacou a importância do triunfo fora de portas, num terreno que impossibilitou os jogadores de praticarem um futebol mais atrativo.

"Tecnicamente não foi um jogo muito bonito, muito também por culpa do estado do relvado. Mas o mais importante é que conseguimos a vitória. Em oito jogos, nunca perdemos. Os adeptos querem ver-nos a ganhar sempre, mas estamos num bom caminho. A lesão? Estou um pouco melhor. No jogo com o Inter eu senti um desconforto no pé e tentei jogar de igual forma, mas na última semana eu decidi junto do treinador que seria melhor descansar e recuperar. Agora sinto-me bem", disse.



Apesar do golo marcado, Sérgio Oliveira acabou também por ficar marcado pelo cartão vermelho que viu aos 78 minutos, após acumulação de cartões amarelos, deixando os homens de José Mourinho com menos um elemento até ao apito final do árbitro.