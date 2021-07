Smalling e a chegada de Mourinho a Roma: «Foi uma surpresa para muitos jogadores»

O ingresso de José Mourinho na Roma, para suceder a Paulo Fonseca, surpreendeu todos, inclusivamente os jogadores do emblema romano. A revelação foi feita por Chris Smalling que contou, à BBC Sports, como foi encarada a notícia da chegada do técnico português pelo plantel dos giallorrosi.





"Foi uma surpresa para muitos de nós e houve entusiasmo de toda a gente desde o início", afirmou o central inglês, que está na capital italiana desde 2019.Smalling já tinha trabalhado com Mourinho no Manchester United, entre 2016 e 2019, e deixa de parte a relação nem sempre boa que manteve com o técnico em Inglaterra. "Já sabia que a imprensa ia pegar na relação que tivemos no passado. Ganhámos troféus juntos, ele colocou-me a capitão na final da taça que ganhámos em 2017, por isso ter a oportunidade de ser treinado por alguém que já conheces é bom. Seria ótimo conquistar algum troféu neste clube, e a história do Mourinho mostra que o clube escolheu a pessoa perfeita para isso mesmo", vincou.Mas os elogios ao treinador português não se ficaram por aqui. "Ele é um vencedor por natureza. Gosta de puxar todos ao seu limite, é o que tem feito durante toda a sua carreira. Está determinado em vencer troféus a todo o custo e isso tem trazido resultados positivos", finalizou.Recorde-se que José Mourinho já teve a oportunidade de observar os seus jogadores num jogo-treino realizado esta quinta-feira frente ao Montecatini, do 4.º escalão italiano, que a Roma venceu por 10-0