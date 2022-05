Sneijder destaca jogo... psicológico

Wesley Sneijder é holandês mas foi formado no Ajax e nunca jogou no Feyenoord. Por outro lado, foi pupilo de José Mourinho no Inter e a ligação ao agora técnico da Roma é evidente. Desta forma, não tem dúvidas que o português poderá ser decisivo na final de amanhã, em Tirana, onde italianos e holandeses vão decidir a edição inaugural da Conference League.

“Sinceramente, ri-me quando li que Mourinho considerou injusto o Feyenoord ter tido uma semana a mais para preparar a final de Tirana, pois a Roma ainda estava a jogar no campeonato”, referiu o ex-médio, de 37 anos, ao jornal ‘De Telegraaf’, acrescentando: “É um jogo psicológico. Ele faz com que os seus jogadores percebam que é tudo uma injustiça e motiva-os de forma que ‘castiguem’ essa injustiça.”

Esta explicação de Sneijder é ainda complementada com outra ideia que lhe ficou de 2010, quando conquistou a Champions com o Inter, ao lado de Mourinho. “Ele disse que não se podem perder as finais, porque essa é uma cicatriz para toda a vida. Notei isso dois meses depois, na final [perdida] do Mundial com a Espanha. Mourinho teve a capacidade de nos levar para o nosso lado vencedor. A final da Conference League é já a quinta final europeia que ele joga. E não me surpreende que tenha ganho as anteriores quatro”, salientou.

Olímpico com 50 mil

Enquanto o Feyenoord viajou ontem para Tirana depois de um estágio realizado no Algarve, a Roma apenas viaja hoje para a capital albanesa. E como na final só lugar para 22 mil espectadores, o Estádio Olímpico de Roma vai abrir as portas para receber os adeptos giallorossi – ontem já tinham sido vendidos 45 mil bilhetes e são esperados mais de 50 mil –, na esperança de festejarem juntos a conquista do troféu. Uma ambição que o capitão Pellegrini assumiu. “Oferecer esta taça à minha cidade é um sonho. Temos que viver esse sonho a 100% e tentar conquistar esta taça a todo o custo. Queremos trazê-lo para Roma”, garantiu o médio italiano de 25 anos.