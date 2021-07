Spinazzola impressionado com Mourinho: «Vê-se logo que é duro, pede muito»

Ausência de peso no arranque de temporada da Roma devido a uma grave lesão, Leonardo Spinazzola acredita que os giallorossi irão apresentar-se em bom plano, além de tecer grandes elogios a José Mourinho.





"Falei com ele ao telefone antes do Europeu e depois, quando regressei a Trigoria. Assisti a um treino, ao primeiro amigável. Parece-me uma boa pessoa, mas vê-se logo que é duro, pede muito. Daquilo que ouvi dos meus companheiros, causou uma grande impressão", destacou.O lateral, de 28 anos, que se sagrou recentemente campeão europeu por Itália, encontra-se a recuperar de um rutura do tendão de Aquiles esquerdo, situação que o deve deixar fora dos relvados durante vários meses, mas confia numa rápida recuperação: "Acredito que em novembro estarei à disposição do treinador para recomeçar a jogar. Na minha cabeça, só existe essa data. Outros já o conseguiram fazer, e eu também irei tentar!"O acordo entre Roma e Palmeiras tendo em vista a contratação de Viña está preso por detalhes. Segundo a ‘Sky Sports’, o negócio está definido, com os giallorossi a pagar 13,5M€ ao Verdão, mas falta acordar os temos de pagamento. O Palmeiras, de Abel Ferreira, pensa em Jorge (Monaco) para render o ala uruguaio.