Tammy Abraham elogia Mourinho: «É o verdadeiro patrão, é um líder»

O futebol tem destas coisas. Na quarta-feira, à imprensa italiana, Antonio Cassano arrasou por completo a personalidade e qualidade de José Mourinho . Esta sexta-feira, à 'Four Four Two', surge uma oportunidade totalmente oposta de Tammy Abraham, avançado da Roma que trabalha com o técnico português desde o início da temporada passada. Nessa entrevista, o avançado inglês, de 25 anos, elencou aquilo que destaca Mourinho dos demais e faz uma revelação."É uma lenda. Se quiser ser treinador depois de deixar os relvados, quero ser como ele. É a sua personalidade, a energia, adoro! Ele é aquilo que nós apelidamos de verdadeiro patrão, é um líder. Quando fala, nós ouvimos. Sabe como gerir os seus homens, é um dos melhores do mundo nisso. Sabe como te motivar, consegue mesmo mexer contigo. Mesmo quando estás bem, ele continua a tentar que faças mais. Nunca está satisfeiot, quer sempre o melhor de ti", começou por revelar o avançado inglês, à 'Four Four Two'.Abraham recordou também um episódio que o marcou na temporada passada, numa espécie de premonição do técnico luso. "Antes das meias-finais da Conference League contra o Leicester, jogámos um jogo de campeonato e eu pensei ter feito um jogo brilhante. Estava cheio de confiança. No dia seguinte o José chama-me para a sua sala. Tínhamos o jogo do Leicester dois dias depois, sem tempo para recuperar. Ele diz-me 'Tam, não creio que estejas a ser bom o suficiente'. Na minha cabeça pensava 'acabei de jogar mesmo bem!'. E ele diz-me 'acho que consegues fazer mais'. Sem problema...", assumiu."Quando ele fala, ouves sempre o que ele diz e encaixas o conselho dele. Sou um jogador alto, forte. Ele disse-me que não marcava golos suficientes de cabeça, especialmente cantos. O mais incrível é que dois dias depois, diante do Leicester, marquei de cabeça num canto! Lembro-me de começar a pensar como é que ele fez isso... É mesmo incrível! Ele fala-me nisso dois dias antes e eu depois marco de cabeça", finalizou.