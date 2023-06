Tammy Abraham foi operado ao joelho e só deve voltar aos relvados em 2024

O avançado inglês da Roma Tammy Abraham foi esta quarta-feira operado ao joelho esquerdo para reconstrução do ligamento cruzado anterior devido à lesão que sofreu durante o último jogo da Serie A frente ao Spezia.





A cirurgia, realizada pelo doutor Andy Williams, no Hospital Cromwell, em Londres, na presença do médico da Roma, Massimo Manara, foi concluída com sucesso, informou hoje o clube romano no seu site oficial.

O jogador permanecerá na clínica londrina durante alguns dias e iniciará em breve o ciclo de reabilitação estabelecido pela equipa médica do clube, sabendo que enfrenta um período de paragem estimado em nove meses, o que significa que não deve voltar ao ativo antes de março de 2024.

Abraham foi lançado em campo pelo técnico português José Mourinho aos 64 minutos diante do Spezia, a substituir o seu colega Belotti, mas pouco tempo depois sofreu a lesão na perseguição a uma bola, em disputa direta com o seu compatriota Ethan Ampadu, central da equipa adversária.

O boletim médico após o jogo confirmou, desde logo, a gravidade da lesão e aludia a "distorções com lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo" que tornaram inevitável a cirurgia hoje levada a cabo.