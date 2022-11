Tiago Pinto: «Acredito que Mourinho não foi tão feliz noutro clube como é na Roma»

Tiago Pinto, diretor geral da Roma, esteve esta sexta-feira, nas vésperas do dérbi entre a formação giallorossi e a Lazio - amanhã, domingo, pelas 17 horas -, presente num evento organizado por adeptos da equipa italiana, onde respondeu a algumas perguntas e falou sobre José Mourinho."Este não é um jogo como qualquer outro. Com todo o respeito, não jogamos contra o Empoli. Antes dos dérbis com a Lazio tentamos sempre fazer o nosso trabalho da mesma maneira, mas quanto mais nos aproximamos da partida, mais sentimos o clima do dérbi. É um jogo que queremos vencer, trazer três pontos e crescer como equipa", começou por referir, citado pelo 'Corriere dello Sport'.E prosseguiu, afirmando que Mourinho se sente muito feliz na Roma: "Conseguimos trazê-lo para cá e devemos estar felizes. Conhecendo-o, acredito que não foi tão feliz noutro clube como é na Roma".Tiago Pinto abordou ainda o mercado de janeiro, mas 'escapou' a uma pergunta relativa a Solbakken, avançado do Bodo/Glimt que tem sido muito associado ao clube . "O mercado está muito longe, agora temos três jogos para ganhar. Solbakken? Não posso falar disso", rematou.