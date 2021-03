Tiago Pinto defende Paulo Fonseca até à última mas está de olho em Amorim e Conceição

A vida não está fácil para Paulo Fonseca na Roma e a posição do técnico, ao que parece, está mesmo em risco para a próxima temporada, a não ser que consiga reverter a situação atual. Os donos do clube não estarão agradados com os resultados e estudam uma mudança de treinador, com vários nomes italianos a terem já surgido na imprensa, como Massimiliano Allegri ou Maurizio Sarri. Contudo, esta quinta-feira surgem dois novos técnicos no 'Il Messaggero', ambos portugueses e ambos trazidos à 'mesa' por Tiago Pinto: Sérgio Conceição e Rúben Amorim.





Na verdade, Conceição já tinha sido falado no passado - apesar do seu passado na Lazio o condicionar -, mas Rúben Amorim é uma total novidade. Muito por culpa do trabalho que tem desenvolvido no Sporting, ao guiar os leões a uma liderança que deixa o clube muito perto do regresso aos títulos, algo que até lhe vale o título de "predestinado". O técnico do leão até encaixa nos requisitos apresentados pelo mesmo relato, nomeadamente o facto de ter ideias ofensivas, ser um técnico em ascensão e ainda saber trabalhar com jovens.Ainda assim, antes mesmo de avançar para os técnicos de FC Porto e Sporting, Tiago Pinto continuará ao lado de Paulo Fonseca, o atual treinador dos romanos. Segundo o 'Il Messaggero', o diretor desportivo dos romanos irá até à última na defesa do seu compatriota e apenas 'alinhará' numa mudança caso o veja como algo totalmente necessário.Note-se que qualquer um dos dois treinadores portugueses implicaria um investimento avultado: Sérgio Conceição tem cláusula de 20 milhões de euros, ao passo que a de Rúben Amorim é de 30M€.A Roma, refira-se, está atualmente no sexto posto, com 50 pontos, a 5 da zona de Champions.