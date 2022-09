Tiago Pinto descarta título para a Roma e atira: «Mourinho transforma jogadores normais em excelentes»

"O plantel melhorou. Acho que ninguém tem dúvidas, e não concordo com aqueles que dizem que temos uma equipa só para o imediato. A Roma é a 4ª equipa mais jovem da Serie A, José Mourinho transforma jogadores normais em excelentes e esperamos ainda mais esta época, mas isso não quer dizer que vamos falar do título como um objetivo", frisou o diretor desportivo giallorosso, assegurando que "Zaniolo nunca esteve perto de sair".

E salientou as dificuldades que tem tido no seu trabalho, designamente devido às regras do fair play financeiro: "Espero que o próximo diretor desportivo da Roma tenha uma tarefa mais fácil do que eu ...".

Fechado o mercado, Tiago Pinto fez ontem um balanço positivo. E apesar de assumir que a Roma está mais forte, garantiu que o pensamento não está no título.