Tiago Pinto e a reunião com o Milan: «Falámos do tempo, de carros, de mulheres...»

Tiago Pinto, diretor-geral da AS Roma, esteve esta quinta-feira reunido com responsáveis do Milan tendo em conta a possível transferência de Nicolò Zaniolo para o atual campeão italiano. À saída do encontro com os dirigentes rossoneri, o português tentou esquivar-se das questões colocadas pelos jornalistas a propósito de uma possível saída do internacional italiano para o Milan, tendo respondido de uma forma que apanhou a comunicação social 'desprevenida'."Nicolò Zaniolo? Falámos do tempo, de carros, de mulheres, de todo o tipo de coisas", atirou Tiago Pinto, em declarações citadas pela imprensa desportiva italiana.