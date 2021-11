Tiago Pinto e o momento da Roma: «Não posso dizer que estejamos satisfeitos»

Tiago Pinto, diretor desportivo da Roma, reconheceu que a situação do clube não é a melhor, mas acrescentou que o projeto, liderado por José Mourinho, precisa de tempo para se consolidar.Numa entrevista à 'Sky Sport Italia' o português adianta mesmo que Mourinho vai tornar-se num dos mais importantes treinadores da história do clube."Quando chegámos a este projeto, todos sabíamos que precisaríamos de tempo. O Mourinho disse isso na conferência de imprensa de apresentação", lembrou Tiago Pinto, antigo diretor geral do Benfica."Não usamos isto como desculpa para os maus resultados, mas sim porque realmente precisamos de tempo. Os donos do clube herdaram uma situação financeira difícil, com necessidades que, como vocês sabem, eles continuam a suportar, e do ponto de vista desportivo nós também recebemos uma situação que precisa de tempo para ser mudada. Refiro-me à equipa, à mentalidade, a toda a estrutura à volta da equipa, que do meu ponto de vista é muito importante para a Roma ficar mais perto do sucesso", sublinhou o diretor desportivo dos giallorossi.E prosseguiu: "Não posso dizer que estejamos satisfeitos, porque temos de fazer melhor e os resultados do último mês foram maus. Mas estou confiante que o trabalho que estamos a desenvolver sob a liderança do Mourinho vai trazer frutos no futuro. Este não é o momento de duvidar do projeto, da estratégia ou da liderança de Mourinho."Tiago Pinto explicou também que Mourinho trouxe uma mudança de mentalidades. "Não seria possível trazermos um treinador como o Mourinho se não estivéssemos todos alinhados em termos de estratégia. Sabemos que não podemos criar uma equipa de forma instantânea como outros fazem, mas o Mourinho não só sabe disso como está perfeitamente alinhado com a nossa estratégia."E a finalizar, deixou uma garantia. "Devo dizer que, depois de quatro meses, tenho a certeza que esta foi a escolha certa, que Mourinho vai tornar-se num dos mais importantes treinadores da história da Roma."A Roma é 6.ª classificada na Serie A, com 6 vitórias, um empate e 5 derrotas, a 13 pontos do líder Nápoles. Na Concerence League perdeu um jogo com os modestos noruegueses do Bodo/Glimt (6-1) e empatou o outro (2-2).