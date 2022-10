Tiago Pinto elogia Mourinho: «Foi um grande feito o clube tê-lo convencido a aceitar a oferta»

Tiago Pinto, diretor geral da Roma, realçou que o clube italiano acertou em cheio ao assegurar a contratação de José Mourinho. "Foi um grande feito o clube tê-lo convencido a aceitar a oferta. Foi preciso muito trabalho do dono e da minha parte. Tentámos tudo para o convencer de que era o projeto certo para ele", disse ao 'Mirror'. "Para além dos resultados e da evolução dos jogadores, temos orgulho em ver que ele hoje é adepto da Roma e abraçou os valores do clube. Quando um treinador chega a este nível de empatia com a cidade e com os adeptos, quer dizer que fizemos um bom trabalho", sublinhou.