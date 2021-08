Tiago Pinto em Londres para fechar avançado para Mourinho

Depois da saída de Edin Dzeko, que esta manhã se dirigiu a Milão para finalizar a sua transferência para o Inter, José Mourinho não quer perder tempo e pretende assegurar o quanto antes Tammy Abraham. São conhecidos os contactos entre o avançado do Chelsea e o Arsenal, pelo que giallorossi não querem arriscar perder a oportunidade de o contratar e tencionam jogar na antecipação para o conseguir.





Segundo o jornal 'Corriere dello Sport', Tiago Pinto já terá viajado esta quarta-feira para se encontrar com os responsáveis do Chelsea, mas também com o jogador e o seu agente, procurando acertar agulhas e fechar desde já o negócio, que deverá rondar os 50 milhões de euros. Para lá do entendimento com o clube londrino, que já estará praticamente fechado, o diretor desportivo da Roma terá ainda de chegar a acordo com o jogador e, por isso, esta viagem relâmpago.O mesmo jornal afirma ainda que Mourinho já contactou o jogador e agora é a vez de Tiago Pinto tentar que Abraham veja a capital italiana como o melhor destino para a próxima época.