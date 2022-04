Tiago Pinto: «Em Portugal há rivalidade mas os clubes protegem-se na Europa»

Antes de a Roma entrar em campo esta quinta-feira diante do Bodo/Glimt, em jogo da primeira mão dos quartos de final da UEFA Conference League, Tiago Pinto, diretor-geral da formação gialorrossi, falou à Sky Sports Italia sobre o "diferente" momento que a equipa atravessa depois da goleada sofrida diante do mesmo adversário desta noite, na fase de grupos da competição.

"A equipa está diferente, agora com mais cinco meses de trabalho com Mourinho. O nosso objetivo é fazermos as coisas diferentes do que fizemos nessa partida, que irá acompanhar-nos, sem dúvida, para o resto das nossas vidas. Não há desculpas, nem do clima ou do relvado ser sintético. Vamos para ganhar o jogo", começou por dizer o dirigente português, minutos antes de se iniciar o segundo de três jogos que a AS Roma terá no espaço de nove dias.





Tiago Pinto comentou ainda o jogo entre Liverpool e Manchester City, da próxima ronda da Premier League, e o facto de haver apenas duas equipas italianas nas provas da UEFA, em comparação com o desempenho dos ingleses. "Infelizmente, não vou poder ver o Manchester City-Liverpool ao vivo, mas hei de ver depois o jogo. Até à data, estão cinco equipas inglesas nas provas europeias, enquanto que italianas são apenas duas. Temos de trabalhar juntos se queremos reerguer os clubes italianos. Em Portugal há rivalidade mas os clubes protegem-se na Europa. Hoje, queremos ganhar o jogo porque vai certamente ajudar a construir algo ainda melhor para o futuro", terminou.