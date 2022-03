Tiago Pinto já planeia nova época da Roma e em Itália dizem que Mourinho quer Gonçalo Guedes

O 'Corriere dello Sport' avança este sábado que Tiago Pinto está já a trabalhar na nova época da Roma, e que aproveitou um curto período de férias para ir a Paris, antes de rumar a Portugal onde conta assistir ao jogo da Seleção com a Macedónia do Norte na próxima terça-feira, no Dragão. Na cidade Luz o diretor desportivo terá iniciado contactos com os representantes de Hugo Ekitike.O avançado de 19 anos do Reims marcou 9 golos em 21 jogos e está avaliado em cerca de 20 milhões de euros. É seguido pelo Newcastle e pelo West Ham, que já levaram 'negas' do presidente do clube, Jean Pierre Caillot. É visto como um bom apoio para Abraham.Na mira dos giallorossi está também Gonçalo Guedes, internacional português do Valencia que está a fazer uma bela temporada em Espanha. O 'Corriere dello Sport' acrescenta que o jogador tem contrato até 2023 e que a operação pode ser facilitada pelo facto de o avançado ser representado por Jorge Mendes, o mesmo empresário de José Mourinho.Mourinho também segue Conor Gallagher, médio de 22 anos do Chelsea que se encontra emprestado ao Crystal Palace. Em junho vai regressar aos blues e a Roma espreita, também, um possível empréstimo.