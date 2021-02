Tiago Pinto lança alerta e recorda FC Porto: «Ontem ficou evidente que clubes portugueses têm qualidade»

Tiago Pinto também está de regresso a Portugal nesta deslocação da Roma ao Minho para defrontar o Sp. Braga na Liga Europa. O antigo diretor-geral do Benfica e atual diretor-desportivo da Roma falou à Sport TV e deu o exemplo do FC Porto para lançar um alerta à Roma.





"O Sp. Braga é uma grande equipa. Muitas vezes nas principais cinco ligas não se acompanha tanto as outras ligas como a portuguesa, mas o futebol português já mostrou nas provas europeias que as equipas têm muita qualidade e ontem isso ficou evidente. O nosso treinador conhece muito bem o Sp. Braga e toda a gente está preparada para um jogo difícil. Queremos seguir em frente e estamos confiantes", afirmou.E Tiago Pinto recordou que "esta época os confrontos de italianos com portugueses têm mostrado isso mesmo". "Até o Rio Ave esteve perto de eliminar o Milan. O Sp. Braga é uma equipa conhecida na Europa, fez uma boa fase de grupos. Há poucos anos fez uma final da Liga Europa. Estamos conscientes das dificuldades", apontou.Por fim, Tiago Pinto falou um pouco da sua experiência nos romanos. "O início não foi fácil pela questão da Covid-19, já que estava infetado. Tive muitos problemas lá no primeiro mês, com o mercado aberto e não foi fácil a adaptação. Mas estou super motivado e confio no projeto. O Paulo Fonseca tem sido espetacular", assinalou.Ainda antes do aquecimento, as equipas subiram ao relvado do Municipal de Braga e foi lá que Tiago Pinto reencontrou André Horta, jogador dos bracarenses com quem se cruzou no Benfica. Ambos deram um forte abraço e ficaram alguns segundos à conversa.