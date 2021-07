Tiago Pinto na apresentação de Rui Patrício: «Durante muitos anos estive chateado com ele...»

Tiago Pinto, diretor-geral da AS Roma, esteve esta sexta-feira presente na conferência de imprensa de apresentação de Rui Patrício, guarda-redes português que transferiu-se neste mercado de transferências do Wolverhampton para a formação italiana a troco de 11,5 milhões de euros.

No momento da apresentação do guardião internacional português, Tiago Pinto revelou ter estado "chateado" com Rui Patrício "durante muitos anos".

"É um orgulho estar aqui hoje. Desde a minha chegada ao clube, ainda não tinha tido a oportunidade de estar com jornalistas aqui presentes. Estamos aqui para falar-vos sobre Rui Patrício. Já todos o conhecem. Estamos muito contentes por anunciar um guarda-redes deste nível, as equipas que já representou na sua carreira falam por si. Durante muito anos estive chateado com ele pelo quão bem jogava no Sporting", atirou.