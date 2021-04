Tiago Pinto não entende insistência com Paulo Fonseca: «Há outros treinadores em final de contrato...»

Muito se tem dito e escrito sobre o futuro de Paulo Fonseca, mas para Tiago Pinto esse é um 'não assunto' na Roma. Minutos antes do duelo com o Ajax, da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, o diretor desportivo da equipa da capital abordou a situação e deixou claro que a continuidade do seu compatriota não está dependente da passagem à próxima ronda da prova da UEFA.





"Obviamente que não. O próprio treinador já falou sobre o futuro, explicando que aquilo que importa agora é o presente. Estamos apenas focados nisto e em atingir os nossos objetivos. Há muitos treinadores em final de contrato na Serie A e não percebo toda a atenção que está a ser colocada na situação do Fonseca, ao invés do que sucede com outros", disse o diretor desportivo romano, à Sky Sport Italia."De forma a mudar a mentalidade da equipa precisamos de algo muito simples: ganhar. Isso implica ganhar hoje, amanhã e depois. Não apenas ganhar jogos, mas também melhorar a mentalidade e ser ainda mais fortes de forma constante. Estamos a trabalhar na mentalidade e mesmo que os resultados não sejam bons de momento, temos a certeza de que serão no futuro", acrescentou.