Tiago Pinto: «Não teria levado Sérgio Oliveira para o Benfica...»

Sérgio Oliveira chegou esta semana a Roma e este domingo é já titular no duelo com o Cagliari . Tiago Pinto, diretor-desportivo da Roma, foi questionado sobre se contrataria Sérgio Oliveira ao FC Porto quando esteve no Benfica e respondeu de forma taxativa."É uma boa pergunta. Conheço-o muito bem, mas não o teria levado para o Benfica e tenho a certeza que ele não teria vindo também, porque a sua personalidade não lhe permite fazer isso. Também brincámos com isso. A minha família é do Benfica e a dele é do FC Porto. No entanto estou feliz. É um jogador com grande personalidade e estou feliz por tê-lo aqui", assumiu em declarações à DAZN.Já sobre o mercado de transferências, aberto durante este mês, Tiago Pinto lembrou que "tudo pode acontecer" nesta altura e que os jogadores devem ser contratados o quanto antes "para não perderem muitos jogos".