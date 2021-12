Tiago Pinto: «Já conquistei um campeonato quando estava 7 pontos atrás e perdi outro quando estava 7 à frente»

O diretor desportivo da Roma, Tiago Pinto, não descarta uma ida ao mercado de inverno, mas sublinha que o foco devem ser os jogos de modo a evitar surpresas. "Já conquistei um campeonato quando estava sete pontos atrás e perdi outro quando estava sete pontos à frente. Temos de entrar para todos os jogos como se fossem uma final", alerta o dirigente, que acrescenta: "No mercado estamos em sintonia com Mourinho. Sabemos o que precisamos e que o mercado de janeiro é um pouco diferente do de verão.""As portas do clube estão sempre abertas a saídas e a entradas, mas por enquanto ainda não pensamos nisso", assegura o luso.