Tiago Pinto: «Se a Superliga existisse há 20 anos, provavelmente não teríamos visto Mourinho e Ronaldo...»

José Mourinho tem falado de forma recorrente da diferença de orçamento e investimento da Roma em comparação com as demais grandes equipas da Europa, mas Tiago Pinto voltou esta quinta-feira a colocar um travão nesse discurso. Em conferência de imprensa, o diretor desportivo da Roma diz que a equipa da capital tem de respeitar as regras e que o investimento terá de ser controlado."Sem dúvida que vamos ter sempre em consideração a opinião do nosso treinador, mas temos também de trabalhar de acordo com o Fair Play Financeiro", declarou o português, que em seguida abordou a temática da Superliga Europeia de uma forma curiosa."Venho de Portugal, um país pequeno, que mesmo asim tem um dos melhores treinadores do Mundo e um dos melhores jogadores do Mundo. Talvez se a Superliga Europeia tivesse existido há vinte anos, provavelmente não teríamos visto Mourinho e Cristiano Ronaldo verdadeiramente surgirem no palco europeu. Percebo o negócio, porque trabalho nesse lado. Percebo a necessidade de receitas, mas não gosto de fechar as portas aos países e clubes pequenos. O futebol tem muito a ver com a surpresa, porque não sabes o que pode acontecer em campo. Vejam por exemplo a Arábia Saudita que bateu a Argentina no Mundial", finalizou.