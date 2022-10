Tiago Pinto: «Se só contasse o dinheiro, Man. City e o PSG ganhariam sempre a Champions»

Na véspera do duelo com o Betis, José Mourinho ganhou destaque na imprensa italiana devido às suas declarações sobre o poder do dinheiro no futebol , onde classificou os clubes como "ricos, pobres e menos ricos" e elencou as dificuldades que estes últimos sentem por jogar duas vezes por semana. Ora, esta quinta-feira, Tiago Pinto foi instado a comentar essas mesmas palavras e assumiu perceber o que o técnico quis dizer, mas também desvalorizou..."Entendo o que ele quis dizer. No futebol o aspeto económico sempre foi importante, mas se apenas contasse isso, então o Man. City e o Paris SG ganhariam sempre a Champions. Se a minha memória não me atraiçoa, isso nunca aconteceu. O que claro é que é difícil jogar à quinta-feira na Liga Europa e no domingo no campeonato, pois todas as equipas da Serie A são capazes de criar-te problemas no fim de semana. O Maurizio Sarri disse-o na Lazio, sei que a Fiorentina sente o mesmo, mas é parte do nosso trabalho e temos de lidar com isso", começou por comentar o diretor desportivo romano, à Sky Sport Italia.Em seguida, Tiago Pinto explicou que no futebol nem tudo se resume a trabalhar bem no mercado. "Na minha opinião, o trabalho que fazemos no mercado é apenas 20 a 30% do sucesso que conseguimos no relvado. Temos imenso para melhorar dentro e fora do campo, não apenas trazer os jogadores certos. Temos de criar uma família, uma equipa unida e tratar dos peuqenos detalhes".