Tiago Pinto: «Seleção Nacional? Sempre que Portugal muda fala-se de Mourinho...»

Tiago Pinto, diretor geral da Roma, deixou, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', muitos elogios a José Mourinho, considerando que o treinador português, que recentemente foi associado à vaga deixada por Fernando Santos para comandar a Seleção Nacional , é a "razão" pela qual muitos jogadores optam por rumar aos giallorossi."Quando se contrata um treinador como Mourinho é preciso que estejamos preparados para os boatos. Nestes dezoito meses, não foi a primeira vez que outro clube ou federação se interessou por ele", começou por dizer.E acrescentou: "No Algarve [no estágio durante o Mundial] não sofremos distrações. O nosso único foco era melhorar. Sou português, e sempre que Portugal muda [de treinador] fala-se de Mourinho. Contamos seguir com ele [na Roma]".Tiago Pinto considera que a Roma não fez uma primeira metade de temporada à altura, e frisou que tem consciência que a formação italiana tem todas as condições para 'dar cartas' até ao final da época."Muitos jogadores viram Mourinho como uma razão importante para escolher a Roma. Todos temos consciência que com o treinador que temos, com o plantel e a estrutura que temos, precisamos de ser muito melhores na segunda metade da temporada", rematou.