Tiago Pinto sobre Rui Patrício: «Sucesso na seleção e na Premier League sublinham a qualidade dele»

Rui Patrício é reforço para a baliza da Roma, agora orientada por José Mourinho. Uma contratação que para Tiago Pinto, diretor-geral do emblema romano, vem acrescentar experiência ao grupo de trabalho do clube romano.





"Rui Patrício traz consigo um enorme sucesso com a seleção portuguesa e várias temporadas de sucesso na Premier League que sublinham a sua qualidade. Estamos certos de que o nosso grupo de jogadores beneficiará com a chegada de um guarda-redes com grande experiência internacional como ele", vincou o dirigente português sobre o guardião luso, que vai envergar a camisola '1' na Roma.