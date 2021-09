Tiago Pinto: «Sou adepto do Benfica mas sigo a carreira de Mourinho desde criança»

Fechada a janela de mercado, Tiago Pinto fez as contas e o resultado é positivo. O diretor geral da Roma deu uma conferência de imprensa para explicar as opções do clube, as quais deixaram o português satisfeito, a começar pela contratação de José Mourinho.





"Trouxemos para a Roma o melhor treinador do Mundo e construímos uma equipa forte", vincou Tiago Pinto, rendido ao compatriota: "Estou orgulhoso, feliz e motivado por trabalhar com Mourinho todos os dias. Tenho 36 anos e sigo a carreira dele desde que era criança, apesar de ter treinado o FC Porto e eu ser adepto do Benfica. Tento aproveitar todos os dias para aprender mais com ele. Começámos a trabalhar juntos antes de a época ter arrancado. Avaliámos a equipa e sabíamos exatamente o que procurávamos."Xhaka era o alvo para o meio-campo da equipa da capital transalpina, mas a contratação do suíço falhou. "O Arsenal não quis vender", admitiu Tiago Pinto, que resolveu a saída de Dzeko com a contratação de Abraham, mas não conseguiu encontrar solução para todos os excedentários, como o caso de Nzonzi, que esteve nos planos do Benfica. "Quando chegamos, a Roma tinha mais de 60 jogadores contratados e não é fácil lidar com isso. Encontramos clubes para mais de 30." O objetivo é simples: "É o apuramento para a Liga dos Campeões ."