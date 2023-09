Tiago Pinto: «Sou obcecado por Renato Sanches. Tentei contratá-lo quando estava no Benfica»

Tiago Pinto admitiu ser um fã de Renato Sanches e o principal responsável pela contratação do internacional português. O médio chegou à Roma cedido pelo PSG, num negócio com cláusula de compra obrigatória, cifrada nos 15 milhões de euros, caso o futebolista cumpra 60 por cento dos jogos esta temporada na formação italiana. E nem o histórico de lesões retira a confiança ao diretor desportivo giallorrossi, que admite que tentou Renato quando ainda era dirigente na Luz - Tiago Pinto saiu em dezembro de 2020 e Sanches em maio de 2016, o que significa que o tal interesse ocorreu nesse período de quatro anos."Qualquer coisa de negativo que aconteça com Renato Sanches, apenas haverá um responsável: eu. Sou obcecado por ele. Tentei contratá-lo quando estava no Benfica e não foi possível, só agora na Roma é que consegui. Teve problemas no passado e se os tiver no futuro será culpa minha. Mas com este staff e este treinador, será possível colocá-lo ao seu melhor nível. Foi por isso que fizemos um contrato deste género, em que se ele fizer um determinado número de jogos, temos de o comprar em definitivo. Se tudo correr bem, todos ficaremos satisfeitos, se correr mal eu sou o responsável e estou consciente do risco. Mas não queria perder esta oportunidade", afirmou Tiago Pinto numa análise ao mercado de verão.Tiago Pinto abordou ainda a relação com José Mourinho, tendo deixado claro que estão os dois a remar para o mesmo lado de forma a levar o clube italiano a bom porto. "Não há qualquer conflito entre mim e Mourinho. Falamos a mesma língua e dizemos o tudo o que pensamos cara a cara. Estamos ambos motivados para levar para a frente os projetos da Roma e fazer o melhor pela equipa", garantiu o diretor desportivo da Roma.